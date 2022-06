O governo da Venezuela agradeceu nesta quarta-feira ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, por sua cooperação com o país por meio de projetos do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), informou o ministro das Relações Exteriores venezuelano, Carlos Faria.

"Por instruções do presidente constitucional Nicolás Maduro, realizamos um ato de reconhecimento ao governo da Federação Russa por sua cooperação com o povo da Venezuela através de projetos do Unicef", escreveu o chanceler em sua conta no Twitter, sem fornecer mais detalhes da atividade.