O ministro do Interior da Venezuela, Remigio Ceballos, afirmou nesta segunda-feira que está mantendo todas as agências de segurança do país em alerta por conta de uma onda tropical que afetará a costa nordeste do país entre terça e quarta-feira.

"Temos todo o sistema de gestão de risco ativado, as autoridades e a autoridade marítima para todas as previsões para os navegantes (...) também para as previsões com a Defesa Civil e bombeiros para atender qualquer emergência que seja necessária", explicou Ceballos em um vídeo postado na conta do Ministério do Interior no Twitter.