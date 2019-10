Autoridades da Venezuela impediram neste sábado a entrada no país do presidente eleito da Guatemala, Alejandro Giammattei, que não reconhece a legitimidade de Nicolás Maduro como governante.

"O regime impede a entrada do Presidente Eleito da Guatemala e pensa que, com isso, vai impedir o apoio dos líderes da nossa região. Se equivoca", afirmou no Twitter o chefe do Parlamento venezuelano, Juan Guaidó, reconhecido como presidente interino da Venezuela por mais de 50 países.