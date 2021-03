A Venezuela negou nesta quarta-feira as denúncias de assassinatos extrajudiciais e perseguição de dissidentes feitas mais cedo a Missão Internacional das Nações Unidas para investigar as violações dos direitos humanos no país vizinho.

"Diante das falsidades da suposta Missão de Descobrimento de Fatos, nosso embaixador no Conselho de Direitos Humanos dá uma resposta extraordinária. A Venezuela não reconhece essa Missão ideologizada, que inventa relatórios à distância de forma antiética", escreveu no Twitter o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza.