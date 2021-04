O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, confirmou nesta segunda-feira que oito militares do país morreram - o dobro do que se sabia até então - durante os combates com dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) em uma região de fronteira. Ainda de acordo com Padrino, que concedeu um pronunciamento à imprensa, sem que pudessem ser feitas perguntas, houve nove mortos entre o grupo formado por integrantes da extinta guerrilha colombiana.

Os combates começaram em 21 de março no estado de Apure, na fronteira entre os dois países, e desde então é cercado de dúvidas sobre sua origem e o número de baixas.