O presidente do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE), Pedro Calzadilla. EFE/Arquivo

O presidente do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE), Pedro Calzadilla, convidou nesta terça-feira o órgão equivalente da Rússia para acompanhar as votções regionais e locais no país caribenho, marcadas para 21 de novembro.

Em um comunicado à imprensa, a CNE informou que Calzadilla estendeu o convite através do embaixador russo em Caracas, Sergey Melik Bagdasarov, com quem se encontrou hoje para tratar de questões de cooperação eleitoral.