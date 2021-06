A Venezuela denunciou na última quarta-feira o atraso no embarque de vacinas pelo sistema Covax, apesar de - segundo o Governo - já terem sido acertadas em abril, refutando assim a existência de uma dívida de parte do custo total, conforme dito pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

De acordo com um portal de notícias do governo, a vice-presidente executiva do país, Delcy Rodríguez, se reuniu com o representante da Opas na Venezuela, Federico Gerardo de Cosio, com quem discutiu esse e outros assuntos relacionados à pandemia da Covid-19.