A Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) denunciou nesta quinta-feira uma nova incursão aérea dos Estados Unidos na Venezuela e acusou Washington de querer criar um "incidente" com estas práticas.

"Os EUA, com sua aeronave EP3, insistem em criar as condições de risco operacional, ao ingressar novamente na região de informação de voo (FIR) sem cumprir com os protocolos estabelecidos em tratados internacionais. Esta irresponsável agressão procura um incidente", indicou a FANB no Twitter.