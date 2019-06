Em momentos distintos devido aos resultados recentes, as seleções da Venezuela e Peru iniciarão neste sábado a participação no grupo A da Copa América, o mesmo de Brasil e Bolívia, em duelo na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

A 'Vinotinto' está no Brasil com a confiança em alta após ter vencido os Estados Unidos pela primeira vez na história e em grande estilo. As duas equipes se enfrentaram no último domingo no Nippert Stadium, em Cincinnati, e os jogadores dirigidos por Rafael Dudamel levaram a melhor por 3 a 0. No mesmo dia e pelo mesmo placar, a 'Blanquirroja' perdeu para a Colômbia em Lima.