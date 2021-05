O ex-presidente do governo da Espanha Felipe González. EFE/Arquivo

O ex-presidente do governo da Espanha Felipe González disse nesta quarta-feira, em entrevista no canal de notícias internacional "NTN24", que a Venezuela é um "Estado falido", e que o presidente Nicolás Maduro "tem pouca capacidade", com um governo "ilegítimo".

"Não controla seu próprio território e depredou o país. Liquidou tudo, não apenas a liberdade de imprensa ou as liberdades públicas. Liquidou a autonomia e a capacidade de agir", disse o político que chefiou o governo espanhol de dezembro de 1982 a maio de 1996.