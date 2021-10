26 out 2021

EFE Caracas 26 out 2021

A Venezuela iniciou nesta segunda-feira a vacinação contra a covid-19 para adolescentes com mais de 12 anos em 5 mil escolas de todo o país, informou a vice-presidente, Delcy Rodríguez, que não especificou qual vacina foi aplicada nos estudantes.

"A partir de hoje, os maiores de 12 anos de idade começam a ser vacinados na Venezuela, como parte do plano de imunização para devolver gradativamente à normalidade de nosso país diante desta pandemia", disse a vice-presidente, em uma transmissão do canal estatal "VTV", por ocasião do retorno às aulas presenciais, que foram suspensas há 19 meses por conta da pandemia.