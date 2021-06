O chanceler da Venezuela, Jorge Arreaza, negou nesta sexta-feira que o governo tenha recebido uma doação de US$ 1,2 bilhão dos Estados Unidos, contrariando uma informação passada ontem pelo representante americano no país caribenho, James Story.

"É mentira. Doaram US$ 1,2 bilhão para a Venezuela? Para quem, quando e onde? O que fizeram foi bloquear ilegalmente nossos recursos, impedir que nos financiassem, nos vendessem suprimentos de saúde, roubaram empresas e ativos, para gerar sofrimento e dor no país", escreveu Arreaza no Twitter.