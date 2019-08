O procurador-geral da Venezuela, Tareq Saab, informou nesta sexta-feira a prisão de seis pessoas no estado de Bolívar, que faz fronteira com o Brasil, por vender biscoitos feitos com maconha por meio do Instagram.

"Seis pessoas que se dedicavam a venda e distribuição de biscoitos e brownies feitos com maconha na cidade de Ciudad Bolívar por meio de uma página de Instagram batizada como 'Happy Cookie'", disse Saab a jornalistas.