O governo da Venezuela confirmou nesta quinta-feira que a vacina cubana Abdala, que está em período de testes, será produzida em um laboratório estatal em Caracas e que espera que ela consiga a imunização em massa da população contra a covid-19.

A vice-presidente executiva do país, Delcy Rodriguez, disse em pronunciamento transmitido pela rede de televisão pública "VTV" que especialistas cubanos visitaram a fábrica da Empresa Socialista de Produção de Medicamentos Biológicos (Espromed Bio) e avaliaram as condições para a produção do imunizante.