A Venezuela recebeu nesta segunda-feira um novo lote composto com doses destinadas à segunda aplicação da vacina Sputnik V em Caracas, de acordo com a Embaixada da Rússia no país sul-americano.

Ainda na noite deste domingo, o embaixador russo na Venezuela, Sergey Melik-Bagdasarov, informou sobre a partida de um voo de Moscou com direção à Caracas, com um novo lote de vacinas.