10 out 2021

EFE Caracas 10 out 2021

A Venezuela recebeu uma remessa com quase 2,6 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, através do mecanismo Covax, que é administrado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), segundo revelou neste domingo o ministro da Saúde do país, Carlos Alvarado.

"Está chegando um novo carregamento de vacinas para cumprir com a meta que o presidente Nicolás Maduro nos exigiu, de 70% da população. Recebendo 2.594.000 doses", disse o integrante do governo, em entrevista concedida no Aeroporto Internacional Simón Bolívar, localizado na cidade de Maiquetía.