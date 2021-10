O governo da Venezuela rechaçou nesta sexta-feira as declarações do alto representante da União Europeia (UE) para Assuntos Exteriores, Josep Borrell, de que o que vai legitimar ou não as eleições de 21 de novembro no país é o relatório da missão do bloco sobre o resultado das urnas.

"A Venezuela rejeita categoricamente as declarações (...) nas quais se afirma que a Missão de Observação Eleitoral da UE (MOE) na Venezuela para o próximo processo eleitoral (...) tem como objetivo acompanhar a oposição (...) que vai participar das eleições e que o que vai 'legitimar ou deslegitimar' o processo eleitoral será o relatório", informou o governo em comunicado.