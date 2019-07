A Venezuela registrou um total de 10.477 protestos populares nas ruas das cidades do país no primeiro semestre de 2019, com uma média de 58 manifestações diárias que fundamentalmente apresentavam reivindicações políticas e sociais, informou nesta segunda-feira a ONG Observatório Venezuelano de Conflito Social (OVCS).

O OVCS afirmou em seu relatório semestral que o número de protestos aumentou 97% em comparação com o mesmo período do ano passado.