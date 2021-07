O governo da Venezuela condenou nesta quarta-feira o "terrível assassinato" do presidente do Haiti, Jovenel Moise, e expressou suas condolências e solidariedade à família e ao povo haitiano.

"Condenamos firmemente o terrível assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moise, e sua esposa. Expressamos nossas condolências a seus entes queridos e nossa solidariedade incondicional ao nosso irmão povo haitiano. Fazemos um apelo à paz e ao entendimento", escreveu o chanceler venezuelano, Jorge Arreaza, no Twitter.