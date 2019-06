O governo de Nicolás Maduro informou neste sábado que também solicitará aos peruanos um visto para poder entrar na Venezuela a partir de 15 de junho, no mesmo dia em que os venezuelanos começarão a necessitar desse mesmo documento para ingressar no Peru.

"Em aplicação do princípio de reciprocidade, foi decidido solicitar aos nacionais do Peru a obtenção do visto correspondente para ingressar na Venezuela a partir do próximo 15 de junho de 2019", afirma um comunicado divulgado pela chancelaria venezuelana.