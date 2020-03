A Venezuela, que até o momento registrou 42 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, terá uma "ponte aérea permanente" com a China para o recebimento de insumos médicos, segundo anunciou nesta quinta-feira a vice-presidente do país sul-americano, Delcy Rodríguez.

De acordo com a integrante do governo liderado por Nicolás Maduro, que fez pronunciamento em cadeia de televisão, este é o começo de uma cooperação para a gestão da pandemia.

Rodríguez se dirigiu à população a partir do Aeroporto Internacional de Maiquetía, que atende Caracas. A vice-presidente revelou que ainda hoje chegaria a primeira remessa a China, na inauguração da "ponte aérea".

O governo da Venezuela começou a implantar o isolamento social na última segunda-feira, três dias depois de ser anunciado o primeiro caso no país. Hoje, os últimos dados oficiais apontam para 42 pessoas infectadas.

"Estamos recebendo uma importante doação, com 4 mil kits de testes, medicamentos e reagentes necessários, além de trajes de biossegurança, lentes protetoras, luvas, purificadores de ar para hospitais", explicou a vice-presidente.

Rodríguez afirmou que, a partir deste sábado, serão feitos exames preventivos em pessoas sem sintomas, conforme o mapa epidemiológico, ou seja, nos pontos do país onde existe maior risco de contágio, a partir de casos positivos encontrados.

A vice ainda revelou que, na próxima segunda-feira, Maduro fará uma videoconferência com pesquisadores em epidemiologia e que já solicitou a presença de especialistas estrangeiros no país, embora não tenha falado sobre o país de origem do grupo.