A Venezuela registrou entre janeiro e junho deste ano 3.933 protestos de rua, 23% a menos do que no mesmo período do ano passado, de acordo com um relatório publicado nesta quinta-feira pelo Observatório Venezuelano de Conflitos Sociais (OVCS).

O documento da ONG, intitulado "Situação de conflitos sociais na Venezuela durante o primeiro semestre de 2021", aponta que, do número total de protestos, 2.533 estavam relacionados a demandas por direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. O número representa 75% do total de reivindicações.