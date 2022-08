Na Venezuela é necessário ganhar o equivalente a US$ 15,68 (R$ 80,85) por dia para pagar a cesta básica de alimentos para uma família de cinco pessoas, que em julho era comprada por US$ 470,44 (R$ 2425,64), mas o salário mínimo mensal é de 126 bolívares (US$ 20 ou R$ 103,12), informou nesta segunda-feira a ONG Centro de Documentação e Análise Social da Federação Venezuelana de Professores (Cendas-FVM).

De acordo com a entidade, em julho foram necessários 21,20 salários mínimos para comprar uma cesta de 60 produtos, que encareceram 2,3% em relação a junho, quando o custo foi de US$ 459,84 (R$ 2370,98).