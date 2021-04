Vestida como a ex-primeira-dama da Argentina Eva Perón, uma ativista brasileira da ONG Avaaz fez uma performance nesta quinta-feira em frente à sede do Fundo Monetário Internacional (FMI), em Washington (EUA), para exigir a redução ou até a eliminação da dívida externa da Argentina e de outros países emergentes.

Usando peruca loira e um vestido branco, a ativista, chamada Lucia, estava acompanhada por dois violinistas e um coro de sete pessoas. Ela cantou uma versão adaptada, em inglês e espanhol, da música "Don't Cry For Me Argentina", da opera-rock "Evita", de 1976, e que também é lembrada pela interpretação de Madonna no filme de 1996 baseado nesta peça.