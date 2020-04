Um veterano do Exército do Reino Unido, de 99 anos, conseguiu arrecadar mais de 4,3 milhões de libras (cerca de R$ 28,4 milhões), valor que será totalmente destinado para a saúde pública britânica com o objetivo de combater a pandemia da Covid-19.

Tom Moore conseguiu arrecadar essa quantia desafiando a si próprio de, acompanhado por seu andador, realizar 100 voltas de 25 metros ao redor do jardim de sua casa em Bedfordshire, no sudeste da Inglaterra, onde mora com sua família.

O objetivo inicial há uma semana, quando começou o desafio, era arrecadar 1 mil libras para o NHS, como é conhecido o sistema nacional de saúde britânico, mas suas expectativas foram superadas graças a doações de 255 mil pessoas.

"É absolutamente fora deste mundo", disse Moore.

"Em nenhum momento em que começamos este exercício, prevíamos que conseguiríamos algo próximo a essa quantia em dinheiro. Isso apenas mostra que as pessoas têm uma grande consideração pelas questões do nosso serviço nacional de saúde e é realmente incrível que as pessoas tenham doado tanto dinheiro", completou.

Moore, que pretendia terminar o desafio antes do seu 100º aniversário no final deste mês, espera encerrar sua caminhada amanhã.

Ele se formou como engenheiro civil antes de se alistar no Exército durante a Segunda Guerra Mundial, posição em que se tornou capitão servindo na Índia e Mianmar.