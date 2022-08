O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, considerou nesta sexta-feira que a digressão latino-americana que o levou a Colômbia, Equador e Honduras foi "um sucesso" e "prova viva" do renovado compromisso da Espanha com a América Latina.

Sánchez fez um breve balanço de sua viagem latino-americana no pronunciamento que fez hoje junto com a presidente hondurenha, Xiomara Castro, no último dia dessa viagem