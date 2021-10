26 out 2021

EFE Washington 26 out 2021

Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira diretrizes para a abertura de suas fronteiras aéreas aos viajantes vacinados contra a covid-19 a partir de 8 de novembro, e confirmaram que abrirão exceções para menores de 18 anos e alguns cidadãos de cerca de 50 países com acesso insuficiente às vacinas.

O governo americano também esclareceu que os viajantes estrangeiros que estão com o esquema vacinal completo e querem viajar para os EUA terão que fazer um teste de detecção de covid-19 até três dias antes da viagem e mostrar o resultado no embarque, juntamente com a comprovação de vacinação.