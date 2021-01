O Reino Unido adotará a partir desta segunda-feira novas normas para frear a pandemia do coronavírus Sars-CoV-2, como solicitar um exame com diagnóstico negativo para covid-19 e obrigar uma quarentena de dez dias aos viajantes que chegarem ao país, período que pode ser reduzido para cinco dias caso a pessoa volte a testar negativo em um exame privado.

Em meio ao surgimento de novas variantes - possivelmente mais contagiosas - do coronavírus, o governo britânico suspendeu desde as 4h da madrugada os chamados "corredores aéreos" seguros que havia estabelecido no verão passado.