Pessoas de outros países que chegam à Espanha a partir desta sexta-feira devem passar por uma quarentena de 14 dias, uma medida que será mantida enquanto o estado de alarme para o novo coronavírus continuar em vigor.

De acordo com uma ordem do Ministério da Saúde, os viajantes serão obrigados a ficar em quarentena em sua casa ou onde estiver hospedado e devem limitar sua viagem à compra de alimentos, produtos farmacêuticos e necessidades básicas; assistência a centros de saúde, serviços e estabelecimentos; e aqueles que obedecem a casos de força maior.

Todos os movimentos devem ser efetuados com uma máscara e devem observar todas as medidas de higiene e prevenção da transmissão da doença causada pela artéria coronária, principalmente no que se refere ao contato com as pessoas com quem vivem.

As autoridades de saúde podem entrar em contato com as pessoas em quarentena para monitorá-las, mas se tiverem sintomas suspeitos de Covid-19, devem contactar os serviços de saúde e indicar que estão em quarentena por terem vindo do exterior.

As pessoas que trabalham com transportes que atravessam fronteiras, assim como profissionais de saúde que vão realizar suas atividades de trabalho, são isentos dessas medidas, desde que não tenham contato com pessoas diagnosticadas com coronavírus.

As agências de viagens, operadores turísticos e empresas de transporte devem informar os viajantes sobre essas medidas no início do processo de venda de passagens destinadas ao território espanhol.

Em resposta, a França anunciou ontem que aplicará as mesmas medidas aos viajantes que chegarem ao país vindos da Espanha.

Por sua vez, o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC, sigla em inglês) pediu para que a Espanha busque por acordos bilaterais com outros países, como fizeram as nações vizinhas, para evitar quarentenas e reativar o turismo. EFE

bgo/phg