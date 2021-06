Os viajantes que comprovarem que estão totalmente vacinados contra a Covid-19 com imunizantes da Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Janssen, autorizados pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), ou com as chinesas Sinopharm e CoronaVac, poderão entrar na Espanha a partir da próxima segunda-feira, 7 de junho.

Os Ministérios da Saúde e do Interior, responsáveis pelo controle sanitário e de fronteira, estabelecem a nova medida em despacho que será publicado oficialmente neste sábado, com a exigência de que a vacinação seja realizada pelo menos 14 dias antes da chegada.