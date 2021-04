O vice-campeão mundial do jogo de videogame Fifa Rubén Morales Zerecero se disfarçou de idoso e apresentou documentação falsa para receber a vacina contra a Covid-19 antes da hora e foi preso no México, segundo autoridades locais.

O país está na segunda etapa da campanha de vacinação, em que são imunizadas pessoas maiores de 60 anos. Morales, de 31, foi pego com o gerente de campanha da Fifa, Christian Nieva, de 35, tentando ser inoculado nas instalações do Ministério da Marinha do México no distrito de Coyoacán, na Cidade do México.