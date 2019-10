29 out 2019

EFE La Paz 29 out 2019

O vice-presidente da Bolívia, Álvaro García Linera, convidou nesta terça-feira o principal candidato de oposição nas últimas eleições no país, Carlos Mesa, a participar da auditoria prevista pela Organização dos Estados Americanos (OEA), após as acusações de fraude no pleito.

O número 2 do governo de Evo Morales - que era o esperado em entrevista coletiva hoje - falou com jornalistas em La Paz, na sede da presidência boliviana, mas sem aceitar perguntas, e defendeu os resultados da votação realizada no último dia 20.