O vice-presidente da Bolívia, David Choquehuanca, que realiza viagem oficial à Espanha, descartou nesta sexta-feira a possibilidade de se candidatar à chefia do governo do país sul-americano no futuro.

"Já estou cansado, velhinho", brincou o número 2 do Executivo liderado por Luis Arce, durante evento realizado em Madri pela Agência Efe e pela Casa de America.