A vice-presidente e primeira-dama da Nicarágua, Rosario Murillo, criticou nesta sexta-feira um "alerta sanitário" emitido pelos Estados Unidos sobre os riscos de contágio por covid-19 no país centro-americano, pedindo às autoridades americanas que "cuidem de sua própria terra".

Por meio de sua embaixada em Manágua, os EUA emitiram ontem um "alerta de saúde" na Nicarágua com base em reportagens sobre um aumento de casos de covid-19 e lotação de hospitais, e aconselharam os cidadãos americanos no país a "permanecerem vigilantes e seguirem as normas de saúde pública para evitar os riscos de infecção".