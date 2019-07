O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, visitou nesta sexta-feira um centro de detenção de imigrantes no Texas, perto da fronteira com o México, reconheceu que é difícil ver famílias retidas no local, mas defendeu a qualidade das instalações, muito criticadas por opositores e organizações de direitos humanos.

Pence esteve no centro de detenção de Donna, na cidade de McAllen, um acampamento improvisado com tendas brancas no interior do Texas, após receber do presidente do país, Donald Trump, a missão de levar jornalistas ao local para mostrar as boas condições de acolhimento dos imigrantes.