O vice-ministro da Economia da Argentina, Gabriel Rubinstein, compartilhou um áudio com alguns economistas para "acalmar a situação" causada pelo vazamento de um suposto plano econômico que previa uma desvalorização de 50% do câmbio oficial do peso em relação ao dólar, disseram fontes oficiais à Agência Efe nesta segunda-feira.

O esclarecimento do secretário de Programação Econômica, Gabriel Rubinstein, que tomou posse há uma semana, após ter sido questionado na coalizão governista por críticas que fez no Twitter à vice-presidente argentina, Cristina Kirchner, foi dado após um suposto plano oficial ser publicado no domingo pelo portal "El Cohete a la Luna", um veículo considerado simpatizante do partido governista.