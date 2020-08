Guido Melgar, vice-ministro interino de Transparência Institucional e Luta contra a Corrupção da Bolívia, garantiu nesta segunda-feira que existe uma criança registrada formalmente como filha do ex-presidente do país, Evo Morales, e de uma menor que tinha 16 anos no momento do parto, em agosto de 2016.

Segundo o integrante do governo, documentação que comprovaria a existência da criança foi recebida pelo Ministério da Justiça, em meio a acusações de abuso sexual de menores cometido pelo antigo mandatário, que renunciou ao cargo em novembro do ano passado.