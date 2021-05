A vice-presidente da Colômbia, Marta Lucía Ramírez, foi nomeada ministra das Relações Exteriores nesta quarta-feira em substituição a Claudia Blum, que renunciou na semana passada em meio à crise por causa dos protestos sociais.

"Quero nomear nossa vice-presidente da República, Dra. Marta Lucía Ramírez de Rincón, como a nova ministra das Relações Exteriores da República. A Dra. Marta Lucia é uma mulher com uma grande carreira na política e no setor privado", anunciou o presidente do país, Iván Duque, em comunicado.