O vice-presidente do Paraguai, Hugo Velázquez, defendeu nesta quinta-feira a possibilidade de "exigir um ressarcimento" do Brasil, especificamente da Eletrobras, após a divulgação de um documento em que se soube da existência de uma suposta dívida ilegal gerada pela usina binacional de Itaipu.

A Controladoria Geral paraguaia divulgou nesta semana um relatório de mais de 100 páginas, com documentação do período entre 1985 e 1997, em que indicava a existência do débito, originado em dezembro do ano passado, de mais de US$ 3,85 bilhões (R$ 20 bilhões), sendo que 94% deste valor teria sido contraído pela Eletrobras.