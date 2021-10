24 out 2021

EFE Lima 24 out 2021

A vice-presidente do Peru, Dina Boluarte. EFE/Arquivo

A vice-presidente do Peru, Dina Boluarte, afirmou neste domingo que "não tem pé nem cabeça" a sua inclusão na investigação fiscal por suposta lavagem de dinheiro no financiamento das campanhas eleitorais dos integrantes do partido Peru Livre.

Boluarte, que também é ministra do Desenvolvimento e Inclusão Social, foi acusada de ter aberto uma conta bancária em seu nome para recolher doações que ajudaram o líder do partido, Vladimir Cerrón, a pagar a indenização à qual foi condenado por corrupção.