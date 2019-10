O vice-presidente do Tribunal Supremo Eleitoral da Bolívia, Antonio Costas, renunciou ao cargo nesta terça-feira pouco antes do fim da apuração dos resultados das eleições realizadas no país no domingo, em meio a protestos contra uma suposta fraude.

Em carta, Costas argumentou que a renúncia é "irrevogável" e que tomou a decisão por considerar equivocada a decisão do Tribunal Supremo Eleitoral de suspender a divulgação dos resultados da Transmissão de Resultados Eleitorais Preliminares (TREP), um sistema que faz uma contagem extraoficial dos votos e é mais rápido que a apuração oficial.