A decisão do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, de se hospedar em um hotel de propriedade de Donald Trump na Irlanda gerou polêmica nesta terça-feira depois que foi divulgado que o presidente o incentivou na escolha.

Pence passou as noites de segunda-feira e terça-feira no Trump International Golf Links & Hotel, em Doonbeg, uma pequena cidade no litoral sudoeste da Irlanda, situada a quase 300 quilômetros de distância da capital do país, Dublin, onde tinha reuniões com autoridades locais.