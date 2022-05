O ultranacionalista Viktor Orbán foi eleito nesta segunda-feira para um quarto mandato consecutivo como primeiro-ministro da Hungria, durante sessão do Parlamento do país, em que voltou a acusar a União Europeia pelo embargo do bloco ao petróleo proveniente da Rússia.

"Bruxelas tenta erradicar a soberania dos países-membros. Ao invés da Europa das nações, quer construir os Estados Unidos Europeus", garantiu o chefe de governo, logo após ter jurado à Constituição.