Na primeira participação durante o julgamento de Donald Trump no Senado, os democratas exibiram nesta terça-feira um vídeo que reconstruiu minuciosamente a invasão ao Capitólio e que deixou o plenário em silêncio, enquanto alguns republicanos optaram por desviar o olhar.

O objetivo do representante democrata Jamie Raskin, que lidera a acusação, era tentar provar que o discurso de Trump incitou à violência do ataque ao Capitólio, onde cinco pessoas morreram no dia 6 de janeiro.