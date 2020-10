28 out 2020

O Vietnã vive em situação de alerta nesta quarta-feira, depois que mais de 1,2 milhão de casas foram destruídas por enchentes ocorridas na região central do país e pela iminente chegada do tufão Molave.

Centenas de milhares de pessoas necessitam de abrigo, água limpa, saúde e alimentos depois da devastação provocada por quatro grandes tempestades na temporada de monções.

A Cruz Vermelha lançou um pedido de ajuda internacional de US$ 4,2 milhões (R$ 23,7 milhões) para atender os afetados pelos efeitos das chuvas e da força das águas.

Por sua vez, o braço no Vietnã da própria Cruz Vermelha está trabalhando com voluntários e funcionários na evacuação de mais de 1,3 milhão de pessoas que vivem onde o tufão Molave deve chegar mais fortemente.

Pelo menos 150 mil pessoas correm risco de passar fome depois de tempestades anteriores destruírem milhares de hectares de plantações e matarem mais de dois milhões de cabeças de gado, além de aves.

As fortes chuvas do mês passado no Vietña provocaram 130 mortes e deixaram 20 desaparecidos, seja enchentes e ou em deslizamentos de terra.