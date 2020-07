O Vietnã suspendeu a partir desta terça-feira todas as rotas de transporte de e para Danang, terceira maior cidade do país e que chegou a ficar 99 dias sem contágios de coronavírus até a última sexta, quando começou um novo surto que já fez com que fossem contabilizados 18 casos em seu território e quatro em municípios vizinhos.

Com isso, a decisão de retirar 80 mil turistas de Danang, anunciada ontem por autoridades vietnamitas, foi cancelada.