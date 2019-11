A polícia do Vietnã anunciou nesta segunda-feira as prisões de oito pessoas que estariam envolvidas em uma rede de tráfico de seres humanos para a Europa ligada aos 39 migrantes encontrados mortos em um caminhão frigorífico em Essex, no leste da Inglaterra, no último dia 23 de outubro.

O general Nguyen Huu Cau, chefe da polícia da província de Nghe An, de onde acredita-se que saiu a maioria das vítimas, confirmou que as prisões ocorreram ontem.