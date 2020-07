O Vietnã, em menos de uma semana, deixou a calmaria de lado por ter superado a pandemia da Covid-19 para agora experimentar sua pior onda, com dezenas de infecções locais e confirmar nesta sexta-feira a primeira morte ocorrida no país.

Conforme relatado pelo comitê especial para a gestão do vírus, a primeira vítima da Covid-19 no Vietnã é um homem de 70 anos, morador da cidade turística de Hoi An, perto de Danang, epicentro dessa nova onda.