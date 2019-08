O milionário americano Jeffrey Epstein, encontrado morto ontem em uma prisão de Nova York onde aguardava julgamento após ser acusado de manter uma rede de exploração sexual de menores, não foi vigiado como deveria na noite em que aparentemente cometeu suicídio.

A falha na vigilância da cela de Epstein foi revelada neste domingo pelo jornal americano "The New York Times". Segundo o "Times", que ouviu fontes que trabalham na prisão onde ele era mantido, dois guardas do Correctional Metropolitan Center, em Manhattan, deveriam verificar a cela do milionário a cada 30 minutos. O procedimento, porém, não foi cumprido naquela noite.