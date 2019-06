"Vingadores: Ultimato", o segundo filme de maior bilheteira da história, voltará aos cinemas americanos com cenas inéditas no último final de semana deste mês, informaram nesta quarta-feira os portais Screen Rant e Comicbook.com.

O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, confirmou a estes dois sites que "Ultimato" voltará às telonas menos de dois meses depois da estreia oficial, com a intenção de se transformar no longa-metragem com maior arrecadação de todos os tempos.